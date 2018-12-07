Украинцам завысили цену за газ вдвое

Замысел руководства Незалежной раскрыли

Власти Украины специально покупают газ по очень дорогой цене, а расплачиваются за это простые украинцы. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Он привел в пример Белоруссию, которая сейчас согласовывает с Россией поставки голубого топлива на следующий год.

"Лукашенко не согласился на 130 долларов, требует 70. При этом Путин ему оппонирует, что если бы Беларуси была предъявлена рыночная цена, то было бы 200 долларов. Мы же сегодня платим 400", – указал нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Он припомнил, что когда-то и Киев мог вести конструктивный торг с Москвой по ценам на газ. Но потом кое-кому это не понравилось, и все было представлено так, что условия России невыгодны для Украины. Хотя цифры говорят сами за себя.

"Если бы тот контракт, за который Тимошенко (экс-премьер Украины) отсидела, был сегодня реализован, то цена газа для Украины была бы в пределах 180-200 долларов. То есть даже по рыночной цене сегодня платили бы в два раза меньше", – подчеркнул Шуфрич.

Но в итоге рабочие контакты между Киевом и Москвой прерваны, соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" разорваны. Украина покупает топливо в Европе, которое на деле оказывается тем же российским газом, только гораздо дороже. А тарифы на газ для населения регулирует МВФ, благодаря которому украинцы уже с 1 ноября 2018 г. платят на 23,5% дороже. Хотя на самом деле в этом нет необходимости, подчеркивает нардеп.

"У нас реально есть возможность покупать газ в 2 раза дешевле, чем мы покупаем, но кто-то хочет на этом нажиться, кто-то хочет на этом заработать", – сделал вывод Шуфрич.

Более того, нынешнее повышение тарифов – далеко не последнее. С 1 мая 2019 г. газ для жителей Незалежной снова подорожает с 8,55 грн за 1 куб. м до 9,85 гривен. Отопление и горячая вода станут обходиться на 15% дороже, электричество подорожает на 22,5%.