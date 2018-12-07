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Прикрыли лавочку: Венгрия перестала выдавать украинцам свои паспорта

Фото: www.globallookpress.com
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Благоразумие Будапешта порадовало Киев

Жители Закарпатья лишились законной возможности удрать в Европу. Венгрия прекратила выдачу украинцам документов о гражданстве. Об этом сообщил глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Они говорят, что не выдают сейчас этих паспортов и не будут. Это уже хорошо", – подчеркнул он на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ. И отметил, что доволен тем, как разрешилась ситуация. Ведь раньше венгры настаивали, что имеют полное право раздавать свои паспорта кому угодно, передает УНИАН.

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Действительно, нынешней осенью между Будапештом и Киевом разразился страшный скандал. Оказалось, что представители Венгрии в Закарпатской области, где исторически проживает много этнических венгров, выдавали желающим украинцам новые паспорта. И при этом якобы рекомендовали новоявленным венграм не афишировать свое новое гражданство.

Украинские власти сильно возмутились по этому поводу. Генпрокурор Юрий Луценко взял расследование под свой контроль и пригрозил лишать украинского гражданства тех, кто тайком принял венгерское.

Венгерскому консулу из города Берегово в Закарпатье предложили покинуть Украину, а местные правоохранительные органы не смогли защитить консульство от погромов радикально настроенных украинских группировок.

В ответ Венгрия объявила о нарушении прав венгров на Украине и предупредила, что будет блокировать все инициативы Незалежной в ЕС и НАТО, пока ситуация не будет урегулирована.

Николай ВИКТОРОВ
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