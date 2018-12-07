"Непредсказуемая Россия" довела Порошенко до паники

"Шоколадный король" потерял сон и аппетит из-за своих фантазий

Москва непредсказуема в своей агрессии. В любой момент она может напасть на Украину или другие страны Европы. Об этом президент Украины пожаловался в интервью польским телевизионщикам.

"Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра. Может, российские солдаты будут хотеть защищать "Северный поток – 2" и атакуют страны Балтии. Может, Россия захочет ударить по очередным выборам, как они пробовали это делать во время референдума в Голландии, во время референдума о Brexit и в других странах",– заявил Порошенко в интервью TVN24.

Украинский лидер убежден в том, что инцидент в Керченском проливе служит доказательством "агрессии" России. Произошедшее он назвал угрозой для целостности Украины, а также "для региональной безопасности всей Европы и, возможно, для глобальной безопасности".

За последние пять лет ситуация на Украине обострилась из-за происков Москвы, считает Порошенко, скромно умолчав о том, что эти пять лет страной правил он, а потому именно на нем лежит полная ответственность за все происходящее в государстве. Четыре года назад, по его словам, ситуацию на Украине называли конфликтом или кризисом. "Сейчас ситуация выглядит совсем по-другому", – отметил президент.

По его глубочайшему убеждению, Россия виновата абсолютно во всех проблемах и происшествиях, которые случились в Европе за последние годы. Речь идет не только о войне в Донбассе и якобы имевшем место вмешательстве в европейские референдумы, но и о крушении малайзийского "Боинга MH17", об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и о других событиях. Никаких доказательств причастности Москвы Порошенко, разумеется, не предоставил.

Ситуация на Украине обострилась после того, как 25 ноября корабли Военно-морских сил страны совершили провокацию в Керченском проливе. Они нарушили государственную границу России, проигнорировав многочисленные требования прекратить движение. В результате суда-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нелегальном пересечении границы РФ.

В Киеве расценили произошедшее как "агрессию" России и ввели военное положение, что допускает перенос президентских выборов на Украине в 2019 году. Москва сочла инцидент провокацией со стороны Украины.