Украину пустят в Азовское море при одном условии

Киев должен вести себя благоразумно и воздержаться от провокаций

Крымские власти не против того, чтобы корабли украинских Военно-морских сил пользовались Керченским проливом для прохода из Азовского моря в Черное и обратно. Но только если Киев даст гарантию соблюдения международных норм и правил судоходства. С таким заявлением выступил глава комитета по межнациональным отношениям республиканского парламента Юрий Гемпель.



Это право украинской стороны направлять свои военные корабли в Азовское море, но при строгом соблюдении всех международных норм и правил судоходства, а также требований правил захода в территориальные воды России. При соблюдении этих условий никто препятствовать не будет прохождению судов", приводит слова депутата РИА "Новости".

По его мнению, киевские власти слишком высокого мнения о флоте своей страны. В реальности он обладает практически нулевой боеспособностью. В случае провокаций в адрес российских кораблей украинские моряки сильно об этом пожалеют.

"Мы предупреждаем Киев впредь не прибегать к провокациям в Керченском проливе. Если таковые будут, то последует адекватная ответная реакция", – подчеркнул Гемпель.

Для украинской стороны это весьма актуальный совет, учитывая обещание министра обороны Незалежной Степана Полторака в скором времени вновь послать корабли в Керченский пролив. Правда, не факт, что Киев воспользуется ценными рекомендациями крымских депутатов. Ведь свою вину в инциденте украинский министр так и не признал.

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море. Когда будем готовы к проведению следующего перехода для ротаций наших подразделений, мы будем совершать такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав", – сказал Полторак накануне в эфире одного из украинских телеканалов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, похоже, не верит в благоразумие украинцев. По его мнению, столкновение судов было заранее спланированной провокацией. "Через сутки после этого Порошенко объявляет военное положение, а еще через три дня американцы заявляют, что им необходимо нарастить свое военное присутствие в Черном море. Ну как по заказу", – заявил глава МИД в ходе брифинга (цитируется по RT).

По его словам, военное положение "будет использовано для того, чтобы укрепить пока абсолютно несерьезные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами".

Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили морскую границу РФ и попытались незаконно прорваться в Азовское море под Крымским мостом. Корабли погранслужбы ФСБ задержали нарушителей. Москва сочла действия украинских моряков провокацией. Киев объявил о введении военного положения в десяти регионах страны.