Глава Незалежной загнал сам себя в угол провокацией в Черном море

Только введение военного положения на Украине позволяет действующему президенту страны Петру Порошенко удержаться на высшем посту и более того – остаться в живых. Такое мнение высказал известный украинский политолог Ростислав Ищенко.

Напомним, что ВП киевский режим "родил" после провокации в отношении России, устроенной властями Незалежной с помощью кораблей ВМСУ, которые попытались прорваться через Керченский пролив 25 ноября, перейдя без разрешения российскую госграницу в Черном море.

"Цель Порошенко единственная – сохранить в руках власть, потому что только сохранение власти гарантирует ему сохранение жизни. Другие варианты ставят это под вопрос", – заявил Ищенко порталу "Украина.ру".

Он считает, что введение в стране ВП – это лишь начало провокативных шагов Петра Алексеевича, который "уже раскручивает следующий виток". Так, президент при помощи СБУ активно "прессует" Украинскую православную церковь.

В качестве другого примера эксперт привел заявление генпрокурора Юрия Луценко от 4 декабря, сказавшего, что атаки на проукраинских активистов в стране будут рассматриваться как нападения на государство, даже если действия этих активистов не всегда правомочны. По мнению политолога, это предупреждение тем православным УПЦ (МП), которые могут прийти к своим храмам для их защиты на фоне бесконечных сейчас разговоров об автокефалии для раскольников.

"Против них тогда будет применена государственная сила. Это провоцирует серьезный гражданский конфликт, что сыграет на руку Порошенко. Это даст возможность ему продлить и углубить военное положение, а всех противников по тюрьмам рассажать", – отметил Ищенко.

При этом, убежден эксперт, для президента важно, чтобы в этот внутренний гражданский конфликт ввязалась Россия. Тогда пан Порошенко сможет еще больше апеллировать к своим западным партнерам, чтобы ему оказали поддержку. Причем более весомую, чем после керченского инцидента.

"Они должны будут каким-то образом помогать Порошенко. Это все, что ему надо", – резюмировал Ищенко.

В Черном море 25 ноября сотрудники Погранслужбы РФ задержали два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые нарушили российскую границу. Украинские суда совершали провокационные маневры и игнорировали требования наших пограничников, пишет "Царьград". После осмотра кораблей на их борту найдены неопровержимые доказательства сознательно готовившейся Киевом провокации.

В настоящее время суда находятся на стоянке в порту Керчи, а экипажи арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

