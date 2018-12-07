Завод украинского лидера строит фанерные боевые корабли

Сотрудники Погранслужбы РФ задерживали нарушивших росграницу 25 ноября три украинских военных судна в Черном море, применяя снаряды без боезаряда. И судя по повреждениям, порошенковские суденышки, которые он клепает на своем киевском предприятии, не имеют серьезной брони.

К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады, экс-начальник службы безопасности третьего президента Незалежной Виктора Ющенко Евгений Червоненко.

По его словам, ракетные катера типа "Гюрза-М", которые строились на принадлежащем действующему главе государства Петру Порошенко заводе "Кузница на Рыбальском", лишь на бумаге изготовлены из бронированной стали. А ее, как и топливо для военной техники, по словам Червоненко, украинские власти закупают в Российской Федерации.

"Стреляли болванками, а не разрывными, как пишут сейчас журналисты. Потому что следы от разрывного снаряда, как и пули, совсем другие. Это не я, это специалисты пишут. Подозревают, что на этих катерах "Гюрза", которые, кстати, больше река, чем море, обычная 6-мм сталь, а не броня", – сказал в эфире NewsOne политик.

Он утверждает, что Киев до сих пор импортирует броню на украинскую технику из России, как "и наши танки, и БТРы, и самолеты летают на "Роснефти", а не на Exxon Mobil или на Texaco".

Червоненко задается вопросом, почему украинцы продолжают врать самим себе.

"Мы что, откажемся от критического импорта?" – вопрошает он.

Еще в октябре на заседании согласительного комитета депутат Рады от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Сергей Власенко поведал о коррупционных схемах, с помощью которых пан Порошенко зарабатывает на оборонном заказе.

По его данным, с подачи президента от ВМС Украины поступил госзаказ по заведомо завышенным ценам на производство бронекатеров "Гюрза-М" на верфях завода "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская Кузня"). Как пишет "МК", данные корабли заложили при Викторе Януковиче еще в 2012-м, однако поскольку предприятие затянуло с производством, а качество работ показалось тогдашнему Минобороны сомнительным, контракт через год разорвали, решив передать заказ на другой завод.

Но тут случился Майдан, и в 2014-м работы в "Кузнице" продолжились в условиях "срочного военного заказа".

"Армия обворована, армии недодают денег, и делает это президент страны, верховный главнокомандующий, лично. Управляя своими предприятиями", – метал молнии на заседании пан Власенко. Парламентарий со ссылкой на информацию портала Prozorro сообщил, что за год частные компании, принадлежащие лидеру нации, по результатам тендеров получили контракты на сумму 29,3 млн гривен.

Вот теперь и выясняется, насколько бронированны задержанные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Первый введен в строй в декабре 2016-го, второй – в июле нынешнего года.

Сейчас, напомним, все три украинских судна – там еще арестован и рейдовый буксир "Яны Капу" – находятся на причале в Керчи.

