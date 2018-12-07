Украинцы устроили скандал с российскими журналистами

Незалежная закрывает границы на замок

В четверг, 6 декабря, трех российских журналистов не пустили на территорию Украины.

"...отказали во въезде. Это случилось в аэропорту. Официальная причина отказа – якобы отсутствовали средства для пребывания в стране", – рассказал ТАСС редактор издания "Мой район" Сергей Ковальченко.

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В Незалежную не попали корреспонденты интернет-газеты "Фонтанка.ру", газеты "Мой район" и издания "Старая Русь" – все они ехали на ежегодную конференцию, посвященную расследованиям.

По мнению главного редактора "Фонтанки.ру" Александра Горшкова, случившееся можно было предугадать. Он выразил сожаление, что разрываются контакты между российскими и украинскими журналистами.

С мнением Горшкова согласен и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев: "По этому поводу можно выразить даже не возмущение и удивление, а, скорее, сожаление. Информационное поле (на Украине)", практически зачищено и украинским властям сильно мешает голос российской прессы".

Соловьев подчеркнул, что на украинские власти не действуют никакие доводы, поэтому остается только дожидаться победы здравого смысла в общественном мнении Украины.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что на Украину больше не пустят мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.