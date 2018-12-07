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Украина готовится задержать Януковича в Израиле

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Киев надеется на сотрудничество с Тель-Авивом в данном вопросе

Поездку смещенного в результате госпереворота экс-президента Украины Виктора Януковича в Землю Обетованную на лечение намерены омрачить украинские силовики. Сегодня главный военный прокурор Незалежной Анатолий Матиос заявил, что Киев обратится к властям Израиля с запросом о выдаче бывшего лидера нации, если тот там появится.

По его словам, Виктор Федорович объявлен в розыск по системе Интерпола, однако заметил, что Израиль не является участником этой международной организации. Но украинская Генпрокуратура имеет опыт правового сотрудничества с Тель-Авивом.

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"Если произойдет факт выезда Януковича в Израиль, мы обязаны обратиться к правительству этой страны", – сказал Матиос в эфире радио "Новое время".

На этой неделе сообщалось, что к травмированному экс-президенту прилетел приглашенный его адвокатами израильский врач Эяль Аттиас. После осмотра пациента он предложил провести тщательное обследование и дальнейшее лечение Януковича в своей клинике в Израиле.

В связи с болезнью, которая стала следствием полученной 17 ноября травмы ноги и позвоночника якобы во время игры в теннис, Виктор Федорович не смог выступить с последним словом в режиме видеосвязи 5 декабря на заседании Оболонского районного суда Киева, где слушалось дело о его госизмене.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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