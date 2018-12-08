"Бригада будущего": армию Украины оснащают устаревшим советским оружием

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На Украине в начале ноября создали морскую пехоту, которую называют "бригадой будущего". По задумке она должна вселять страх в противника, однако пока вызывает только смех.
Командир, полковник украинской армии Николай Палас рассказал, что солдат вооружают советскими танками Т-80, бронетранспортерами БТР-7, а также украинским бронеавтомобилями "Варта" и ПТРК "Стугна-П", передает газета "Народная армия".
По мнению Паласа, соединение будет соответствовать самым высоким стандартам.
"Я убежден, что через небольшой промежуток времени нашу бригаду можно будет назвать бригадой будущего", – добавил он.
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