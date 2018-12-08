"Бригада будущего": армию Украины оснащают устаревшим советским оружием

Киев гордится своими военными, стреляющими из разваливающейся техники

На Украине в начале ноября создали морскую пехоту, которую называют "бригадой будущего". По задумке она должна вселять страх в противника, однако пока вызывает только смех.

Командир, полковник украинской армии Николай Палас рассказал, что солдат вооружают советскими танками Т-80, бронетранспортерами БТР-7, а также украинским бронеавтомобилями "Варта" и ПТРК "Стугна-П", передает газета "Народная армия".

По мнению Паласа, соединение будет соответствовать самым высоким стандартам.

"Я убежден, что через небольшой промежуток времени нашу бригаду можно будет назвать бригадой будущего", – добавил он.