Преемница Меркель поможет Киеву в войне с Москвой

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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что новый председатель немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, поможет Киеву остановить строительство "Северного потока – 2", а также будет более жестко противостоять Москве в отличие от Ангелы Меркель.
По словам Кличко, Путин "понимает только недвусмысленный язык", передает Bild. Он уверен, что Аннегрет надавит на Европу с целью усилить антироссийские санкции.
"Это особенно важно во времена, когда некоторые в Европе критикуют санкции против России", – добавил мэр Киева.
Напомним, Ангела Меркель отказалась от поста главы ХДС. Ее сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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