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Преемница Меркель поможет Киеву в войне с Москвой

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
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На Украине верят, что политик сможет помешать "Северному потоку - 2"

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что новый председатель немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, поможет Киеву остановить строительство "Северного потока – 2", а также будет более жестко противостоять Москве в отличие от Ангелы Меркель.

По словам Кличко, Путин "понимает только недвусмысленный язык", передает Bild. Он уверен, что Аннегрет надавит на Европу с целью усилить антироссийские санкции.

"Это особенно важно во времена, когда некоторые в Европе критикуют санкции против России", – добавил мэр Киева.

Напомним, Ангела Меркель отказалась от поста главы ХДС. Ее сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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