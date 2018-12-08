Преемница Меркель поможет Киеву в войне с Москвой

На Украине верят, что политик сможет помешать "Северному потоку - 2"

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что новый председатель немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, поможет Киеву остановить строительство "Северного потока – 2", а также будет более жестко противостоять Москве в отличие от Ангелы Меркель.

По словам Кличко, Путин "понимает только недвусмысленный язык", передает Bild. Он уверен, что Аннегрет надавит на Европу с целью усилить антироссийские санкции.

"Это особенно важно во времена, когда некоторые в Европе критикуют санкции против России", – добавил мэр Киева.

Напомним, Ангела Меркель отказалась от поста главы ХДС. Ее сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.