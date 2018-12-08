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Порошенко потребовал от Трампа закрыть порты для России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик мечтает отомстить Москве

Президент Украины Петр Порошенко требует от Америки и Европы наказать Россию за инцидент в Керченском проливе и закрыть российским кораблям вход в порты.

По его словам, "оккупация" Азовского моря будет иметь экономические последствия для Москвы.

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"В этой ситуации российским судам должен быть запрещён вход в европейские и американские порты", – говорится на сайте главы Украины.

Кроме того, Порошенко во время встречи с американским сенатором Роном Джонсоном отметил необходимость усилить санкционное давление на Россию.

При этом Джонсон заявил, что приехал в Незалежную, чтобы оказать поддержку жителям страны от лица американского народа.

Двадцать пятого ноября три украинских военных корабля нарушили морскую границу РФ и попытались незаконно прорваться в Азовское море под Крымским мостом. Корабли погранслужбы ФСБ задержали нарушителей. Москва сочла действия украинских моряков провокацией. Киев объявил о введении военного положения в десяти регионах страны. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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