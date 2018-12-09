"Мы ничего не боимся": Украина грозит России ядерным оружием

Незалежная замахнулась на создание собственной атомной бомбы

Украина готова встать в один ряд с США, Россией и другими странами, которые владеют самым мощным и опасным видом орудия массового уничтожения. И на пути к этой цели ее не остановят даже международные санкции.

Об этом заявил украинский военный дипломат Петр Гаращук в эфире издания "Обозреватель".

По словам Гаращука, у Киева есть уникальная возможность разработать свое ядерное оружие благодаря советскому заводу по производству межконтинентальных баллистических ракет, который был построен в Днепропетровске (нынешнем Днепре). Такого завода нет больше ни у кого в мире, подчеркнул Гаращук.

"Ни США, ни Китай, ни Россия не смогли выпустить аналог для ракеты класса "Сатана", – отметил он.

Правда, если Украина решится на создание ядерного оружия, то ее ждут серьезные санкции со стороны всего мирового сообщества, чью эффективность, к слову, можно изучить на примере Северной Кореи. Однако такая перспектива нисколько не смутила Гаращука, который счел "российскую агрессию" значительно более серьезной угрозой. А вот международных санкций бояться не стоит, уверен дипломат.

"Мы ничего не боимся. Наш солдат на фронте ничего не боится. А вся система – политическая, экономическая и политика безопасности – нашего государства, должна работать на нашего солдата. Не только Минобороны и Генштаб. Это все государство ведет войну!", – заключил Гаращук.







