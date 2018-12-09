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Глава Незалежной Петр Порошенко распорядился выплатить стипендии гражданам Украины, которые были задержаны в РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации украинского лидера.
Как сообщается на сайте Министерства по вопросам "оккупированных территорий и переселенцев Украины", деньги получат украинцы, которые были "незаконно задержаны в Российской Федерации".
"Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии в размере трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года", – говорится в документе.
Стоит отметить, что на 2018 год прожиточный минимум на Украине составляет около 1780 гривен.
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