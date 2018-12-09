Ваши проблемы: Украине отказали в поддержки США

Киеву посоветовали разбираться со своими бедами самостоятельно

Слабая экономика, нищее население и коррупция – все эти и другие "прелести" на Украине не волнуют США. Об этом открытым текстом заявил ветеран ЦРУ Джек Девайн, также известного как "главный шпион Америки".

По его словам, если Незалежная хочет, чтобы Запад ее поддерживал в демократических начинаниях, то власти страны должны брать ответственность за свои действия на себя.

"Никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя. Америка сейчас очень сконцентрирована на своих проблемах – на терроризме. Как Украина презентует себя миру – критически важно", – цитирует Девайна телеканал ТСН.

Он дал совет украинцам, как достичь успеха в построении сильного государства.

"нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты – это ваш кратчайший путь к успеху. Я бы хотел сказать, что есть простой рецепт, но его нет", – сказал он.

Девайн высказался и о конфликте межд Россией и Украиной. По его мнению, в открытом военном противостоянии Незалежной не на что рассчитывать, ведь Россия обладает ядерным оружием и мощной армией. А вот "афганский сценарий", при котором Россия вторгнется в Украину, ничем хорошим для нашей страны не закончится, уверен ветеран ЦРУ.

"Вторжение - очень дорогой проект и он не может длиться долго. Если бы я был в Москве, я бы сказал: смотрите, вторжение России в Украину будет не просто дорогим, но и безуспешным", – заключил Девайн.