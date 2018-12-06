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"Северный поток-2"скрутит руки Путину

Фото: www.globallookpress.com
В Германии нашли способ повлиять на политику России

Российско-европейский газопровод "Северный поток-2" стал платформой для политического пиара в Германии. Три главных кандидата на место главы "Христианско-демократического союза" (ХДС) Ангелы Меркель в последние дни только и знают, что рассуждать, стоит или не стоит поддерживать проект.

Так, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что "Северный поток – 2" – это "рычаг давления" на Москву, который Берлин должен использовать в интересах Германии, ЕС и Украины.

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"Мы же не зависим исключительно от российского газа. Дело в том, что и Россия получает очень много денег за свой газ", – приводит слова кандидата на пост председателя ХСД немецкий таблоид Bild.

Призывает пересмотреть отношение к "Северному потоку-2" и другой претендент на пост Меркель, бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

"Путин должен знать, что мы как минимум задумаемся над этим, если он продолжит себя так вести", – считает Мерц.

Генсек ХСД Аннегрет Крамп-Карренбауэр настроена аналогично. "Мы должны пересмотреть вопрос о политическом значении "Северного потока – 2", – заявила она, назвав газопровод " будущим печатным станком Москвы.

Все трое сходятся во мнении, что новая труба – отличный способ "связать руки" российскому руководству.

Впрочем, вся эта риторика имеет небольшое значение, пока российский газопровод поддерживает действующее федеральное правительство Германии во главе с канцлером. А на минувшей неделе и глава МИД ФРГ, и министр экономики, и сама Меркель подтвердили, что не намерены смотреть на строящийся газопровод иначе, как на способ укрепления европейской энергобезопасности, и предложили не смешивать события на Украине с укладкой газовой трубы.

Так что "Путин может спать спокойно", делает вывод немецкое издание.

Ранее в Берлине заявили, что отказ ФРГ от "Северного потока-2" принесет проблемы самой Украине.

Николай ВИКТОРОВ
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