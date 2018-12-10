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США запугивают партнеров "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Поток сплетен о новом газопроводе не прекращается

Соединенные Штаты завели свою пластинку, которая, по всей видимости, заела. В который раз заокеанские доброжелатели предостерегают Европу от энергетического рабства и призывают отказаться от топливной магистрали.

Об угрозе "Северного потока-2" высказался помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

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"Мы призываем все стороны выйти из проекта", – цитирует его РИА "Новости".

По его словам, "политический" проект будет использоваться для давления на ЕС. К тому же "СП-2", уверен американский дипломат, – это Дамоклов меч европейской безопасности.

"Оппозиция США "Северному потоку-2" основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европе", – заключил Фэннон.

На прошлой неделе в Белом доме однозначно заявили, что на пути газовой магистрали будут вставлять палки в колеса. Помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что руководство США исследует варианты пакостей.

"Северный поток-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость топливной магистрали оценивается в 10 млрд евро. 

Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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