Вариантов, как насолить России, множество

США похвастались огромным выбором ограничительных мер, которые могут прервать строительство газопровода. Сейчас Белый дом подыскивает наиболее коварный план, предупредил помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

"Власти США располагают возможностью ввести санкции против российских экспортных трубопроводов в соответствии со статьей 232 закона "О противодействии противникам Америки через санкции", – заявил он журналистам по телефону, передает РИА "Новости".

По его словам, санкционные риски преследуют партнеров "Северного потока – 2". Их положение осложняется вовлеченностью в опасные с точки зрения ограничений дела.

"Мы продолжаем изучать возможные действия по введению санкций", – уведомил Фэннон.

Накануне он предостерегал Европу от энергетического рабства и призывал отказаться от топливной магистрали.

"Северный поток – 2" для Вашингтона как кость в горле. Штаты заинтересованы в европейских потребителях и, что естественно, стремятся убрать главного конкурента, уверен доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

По его мнению, от американских притеснений, прежде всего, могут пострадать задействованные в проекте европейские компании.

"Это будет делаться для того, чтобы крупные концерны, которые занимаются газопроводом, отказались от его реализации. Затем, вторым эшелоном, когда "Северный поток – 2" заработает, они могут ввести пакет санкций для потребителей газа", – уточнил эксперт в интервью RT, отметив, что Европа найдет, чем ответить на шантаж США.

Между тем, если строительство "Северного потока – 2" будет идти по графику, то его введут в эксплуатацию уже через год. Топливная магистраль протянется по дну Балтики из России в Германию. Она предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €10 миллиардов.

Против "СП-2" выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. У американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. При этом Москва не раз подчеркивала его коммерциализацию и неоднократно заявляла, что он не затронет украинский транзит.