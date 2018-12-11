Вена убеждает европейцев в пользе российского газа

Оловянные солдатики Европы не сдаются под невиданным напором Вашингтона, круглосуточно требующего от Старого Света отказаться от участия в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Во вторник удар решили принять австрийцы. Так, в Вене считают, что данный проект укрепляет безопасность поставок голубого топлива в европейские страны.

"С точки зрения политики снабжения и макроэкономики "Северный поток - 2" важен для Евросоюза, потому что дополнительный транспортный маршрут газа в Европу снижает транспортные риски и укрепляет безопасность поставок", – заявил ТАСС официальный представитель правительства Австрии.

Также он отметил, что каждый инфраструктурный проект должен соответствовать действующему законодательству Евросоюза и необходимо соблюсти интересы Украины как важного транзитера газа.

Накануне председатель правления австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из участников "СП-2", Райнер Зеле сказал, что все решения по реализации данного проекта должны решаться на европейском континенте, а не американцами, которые уже долгое время пытаются его заблокировать.

"Этот проект отвечает интересам Европы, интересам потребителей в Европе. Его также поддерживают правительства нескольких важных европейских стран", – подчеркнул австриец.

Ранее на прошлой неделе твердую позицию по реализации строительства "Северного потока – 2" отстаивала и глава МИД республики Карин Кнайсль. "Это экономический, деловой проект, и решения по нему целиком должны принимать компании", – говорила 7 декабря министр. По ее мнению, у европейского покупателя должно быть много возможностей и выбора, газ должен поставляться разными путями.