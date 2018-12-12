Украинская провокация может помешать строительству газопровода

Инцидент в Керченском проливе может обернуться неприятными последствиями для энергетического проекта. После столкновения российских пограничников с украинскими военными моряками глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген призвал власти ФРГ в срочном порядке пересмотреть позицию по газопроводу.



"Реакция ЕС должна быть последовательной и единогласной: наша сила зиждется на нашем единстве. В частности, Германия должна срочно пересмотреть строительство газопровода "Северный поток – 2", – написал политик в статье, опубликованной в британской газете The Guardian.

Рёттген усомнился в том, что газопровод можно считать "чисто коммерческим проектом". Новая труба имеет "геополитические притязания", и ЕС как минимум должен получить гарантии, что российский газ будет и дальше поступать через территорию Украины, написал он.

Кроме того, политик обратился к Евросоюзу с призывом сделать так, чтобы российские газопроводы на европейской территории функционировали в соответствии с конкурентными правилами блока.

Судьбой "Северного потока – 2" озаботились и американские законодатели. Накануне Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии российскому газовому проекту, сообщает РИА "Новости". В документе конгрессмены призывают страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода, а также выступают за введение ограничительных мер против энергетического проекта в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

В Совете Федерации решение Конгресса назвали провокационным. "Слушаешь такие вещи и поражаешься: и эта страна обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела США! Чем же тогда американцы занимаются? Они, по сути, потеряли всякий стыд, делая подобные шаги. Какое имеет право парламент государства, находящегося за океаном, принимать санкции против конкретного коммерческого проекта, который реализуют в России вместе со странами Европы?" – заявил в интервью РИА ФАН первый заместитель комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, власти США попросту хотят вытеснить РФ с европейского газового рынка как опасного конкурента, чтобы заменить дешевое трубопроводное топливо своим дорогим сжиженным газом.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Проект предполагается завершить к концу 2019 года.