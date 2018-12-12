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Американцы испугались "Северного потока – 3"

Фото: www.globallookpress.com
Найдено объяснение санкций США против "СП-2"

За океаном никак не могут повлиять на строительство новой топливной магистрали. Все нападки Белого дома направлены на еще не существующий газопровод, которого даже нет в проекте.

Речь идет о "Северном потоке – 3". Американцы наперед боятся энергетического партнерства РФ с ЕС. Всерьез обеспокоены они и продлением в Южную Европу "Турецкого потока". Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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"В рамках будущей энергетической стратегии это имеет значение. С точки зрения противодействия строительству "Северного потока – 3", с точки зрения того, чтобы наложить санкции на фирмы, которые участвовали в "Северном потоке – 2", а также на фирмы, которые, возможно, будут участвовать в продолжении "Турецкого потока" в Южную Европу", – пояснил американист в интервью "Известиям".

Таким образом он прокомментировал резолюцию Конгресса, где Вашингтон угрожает санкциями за "Северный поток – 2", а также настоятельно рекомендует Брюсселю отказаться от "политического" проекта. По словам Васильева, документ лишен какой-либо юридической силы. Это обыкновенное политическое заявление.  

"Это то, что называется зафиксировать политическое отношение конгресса к растущей, как это понимают США, зависимости Европы от российского газа. Тем самым выражено отношение и подтвержден курс на обеспечение энергетической безопасности США через расширение рынков сбыта для американской продукции", – резюмировал эксперт.

Накануне Соединенные Штаты еще раз напомнили Европе об энергетическом рабстве, на которое они будут обречены после введения "СП-2". Также, преследуя свои интересы, они давят на энергобезопасть. В Госдепе предупредили о готовящемся пакете санкций, напоминает URA.RU.

"Северный поток – 2" планируют закончить через год. Газопровод, предполагающий две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м, протянется по дну Балтики из России в Германию. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €10 миллиардов. 

Против выступают Украина, США, Польша и страны Прибалтики. У американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. На что в Москве неоднократно заявляли, что он является коммерческим и никоим образом не затронет украинский транзит.   

Оксана ПОДТУРКИНА
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