Европейцы заявили об остановке "Северного потока - 2"

В своей резолюции ЕП вторит США

Свести на нет проект призывают в Европейском парламенте. Сегодня, 12 декабря, депутаты приняли документ, где упор делается на политическую подоплеку угрожающего энергобезопасности газопровода. Точь-в-точь как заверяет Вашингтон.

В резолюции по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина" ЕП требует остановить "Северный поток – 2". Данное решение прозвучало во время пленарной сессии в Страсбурге.

"Европейский парламент подтверждает, что считает ключевой ту роль, которую Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения", – гласит резолюция.

Там же указывается, что строительство топливной магистрали всячески осуждается Европарламентом. Причины порицания уже ни для кого не секрет.

"Речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией. Европейский парламент требует аннулировать данный проект", – настаивают евродепутаты.

Между тем уже проложено порядка 300 км ненавистного США, Прибалтике, Украине и некоторым странам ЕС газопровода. Через год "Северный поток – 2" планируют закончить. А уже с 1 января 2020 г. – начать поставки голубого топлива. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, работы идут по графику. Общая стоимость российско-европейского проекта оценивается в €9,5 миллиардов.

Проект, предполагающий две нитки общей мощностью 55 млрд куб. м, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме них, трубопровод затронет экономические зоны и территориальные воды еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с согласием на строительство.

Против выступают Украина, США, Польша и страны Прибалтики. У американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. На что в Москве неоднократно заявляли, что он является коммерческим и никоим образом не затронет украинский транзит.