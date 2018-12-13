"Северный поток-2" проверит умение Берлина держать удар

В Москве прокомментировали резолюцию ЕП против строительства газопровода

Вашингтон считает европейский энергетический рынок частью американского. Поэтому он продавливает свои интересы, а европарламентарии ему потакают. Так объяснил сенатор Игорь Морозов принятую накануне Европейским парламентом резолюцию, в которой говорится о необходимости прекратить строительство газопровода "Северный поток – 2".

"ЕП представляет собой политизированный орган, находящийся под эмоциями американского конгресса, который принял такое же решение и обращение", – отметил Морозов в беседе с RT.

Он указал, что документ носит рекомендательный характер, поэтому не может помешать реализации проекта. Решение принимают власти Германии и европейские предприниматели. А они прекрасно понимают, что "Северный поток – 2" – это устойчивые поставки российского трубопроводного газа, выгодные для Европы.

"Идет борьба за энергические рынки, – пояснил сенатор. – Трамп провозгласил доктрину глобального энергетического доминирования, где европейский рынок считается частью американского. В этой борьбе выигрывает сильнейший: тот, у кого есть конкурентоспособная система доставки в любое время года, независимо от морозов, от непогоды, от политических условий. Это только российский газ", – подчеркнул Морозов.

Несмотря на это, американцы находят единомышленников в Европе, готовых на все, лишь бы не допустить развития отношений с Россией. Поэтому на Германию, которая пытается отделять политику от коммерческой выгоды и интересов энергобезопасности, оказывается сильнейшее давление, указывает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Сама по себе резолюция Европарламента против "Северного потока-2" не критична. Критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США", – написал он в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила европейцам подумать о перспективах разрыва с Россией энергетического сотрудничества.

"Если они рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история. Вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? В определенных странах закрываются атомные электростанции, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить", – напомнила дипломат.

Ранее в ЕП приняли документ, в котором "СП-2" назван угрозой европейской безопасности, а Украина – ключевой фигурой в сети энергоснабжения Европы.