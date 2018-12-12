Евросоюз призвали продлить и расширить санкции в адрес России

Европарламент решил мощно встать на защиту Украины

В связи с событиями в Незалежной ЕС необходимо пролонгировать уже существующие санкции в отношении Российской Федерации и добавить новые, следует из утвержденной сегодня Европарламентом резолюции, составленной по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина".

В документе говорится, что "санкции против России должны быть сохранены и расширены, в частности в отношении физических и юридических лиц, которые извлекают выгоду из незаконных ситуаций", пишет ТАСС.

Европарламентарии считают, что данным курсом нужно следовать "до тех пор, пока Российская Федерация не позволит Украине полностью восстановить ее суверенитет и территориальную целостность".

Помянута в резолюции и керченская эпопея от 25 ноября, когда украинские катера нарушили российскую госграницу и были задержаны Погранслужбой РФ. Судя по всему, европейцы в этом инциденте полностью встали на защиту Незалежной. ЕП призывал ЕС ввести целевые ограничительные меры против России, если Москва не освободит украинских моряков и "если в дальнейшем будет происходить военная эскалация".