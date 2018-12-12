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Президент Украины Петр Порошенко никак не может успокоиться после провальной провокации в Керченском проливе. В интервью американскому каналу Fox News он прокомментировал инцидент.
По его словам, российские пограничники действовали слишком агрессивно. Политик подчеркнул, что это не шутки, а полноценная война с Москвой.
"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", – сказал Порошенко на видео, которое расместил на своей странице в Facebook.
При этом официального объявления войны со стороны Киева не последовало.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи три бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. Эти действия Москва расценила как провокацию. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону, и расценивают действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.
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