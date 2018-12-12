Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко объявил войну России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик угрожает Москве с телеэкрана, но официального заявления о начале вооруженного конфликта пока нет

Президент Украины Петр Порошенко никак не может успокоиться после провальной провокации в Керченском проливе. В интервью американскому каналу Fox News он прокомментировал инцидент.

По его словам, российские пограничники действовали слишком агрессивно. Политик подчеркнул, что это не шутки, а полноценная война с Москвой.

По теме

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", – сказал Порошенко на видео, которое расместил на своей странице в Facebook.

При этом официального объявления войны со стороны Киева не последовало.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли, задержали и увели в порт Керчи три бронекатера и буксир ВМС Украины. По словам российской стороны, украинские моряки нарушили государственную границу и следовали без предупреждения и разрешения в Азовское море. Эти действия Москва расценила как провокацию. В Киеве утверждают, что уведомляли российскую сторону, и расценивают действия пограничников как агрессию. В итоге Украина ввела военное положение на пограничных с Россией территориях и потребовала от стран Запада ужесточить санкции против РФ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Время "Ч": Москва дала ПАСЕ последний шанс

Страна останется в Совете Европы при одном условии

Раскрыт план США по остановке "Северного потока – 2"

Вариантов, как насолить России, множество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей