Военное положение в Незалежной мешает демократическим институтам

Постмайданные власти немного откорректировали свой тотальный запрет на въезд в российский Крым всем иностранцам – не только гражданам РФ – в свете введенного 26 ноября военного положения. В Госпогранслужбе Украины выпустили справочную информацию, где на фоне разглагольствований политического характера уточнили, кому все-таки разрешается пропуск на полуостров, кроме граждан Незалежной.

Соответствующий документ появился сегодня на сайте ведомства.



"В период военного положения пропуск лиц в Крым через административную границу осуществляется только по украинским документам. В то же время исключения будут применяться в отношении представителей иностранных медиа, правозащитных организаций, гуманитарных миссий и других в случае наличия у них необходимых документов и полученных специальных разрешений, выданных государственной миграционной службой Украины, как это предусмотрено законодательством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение о праве пересечь российско-украинскую границу на въезде в Крым будут принимать сотрудники Погранслужбы Незалежной в каждом конкретном случае. При этом те иностранцы, которые прибыли на полуостров еще до введения ВП, в обратном направлении смогут выехать без проблем.

Кроме того, украинцы пожаловались на якобы "провокационные заявления России и обвинения о тотальном ограничении поездок для ее граждан". В тексте пограничного ведомства утверждается, что ежесуточно через границу из РФ на Украину следует около 800 россиян.

"При этом сама российская сторона без объяснения каких-либо причин возвращает от границы украинцев, что фиксируют украинские пограничники. Отметим, что украинские пограничники в случае возврата иностранного гражданина составляют карточку отказа с четким законодательным объяснением, которая выдается человеку на руки, а российская сторона действует не в правовом поле и не предоставляет никаких документов о возврате", – сокрушается погранслужба. И тут же посоветовала гражданам Незалежной "по возможности воздержаться от поездок в РФ, поскольку могут получить беспричинные отказы".

Также во вторник стало известно, что с начала введения ВП Украина не пустила в свои пределы, конечно, не тотальное количество иностранцев – более 1 тысячи 20 человек. Чего уж тут.

Как подчеркнул помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, данная цифра не означает, что на Украину не пускают абсолютно всех россиян.

"В первую очередь те граждане РФ, которые едут с гуманитарной целью, для участия в образовательных мероприятиях или в спортивных соревнованиях, пользуются приоритетом и без лишних трудностей могут пересечь границу на въезд на Украину. Тем, кто не может подтвердить цель своей поездки и в отношении кого возникают сомнения, пограничники отказывают в пересечении границы", – цитирует "112" пана Слободяна.

Он добавил, что для выяснения цели поездки пограничники могут уточнять дополнительные обстоятельства: это могут быть обратные билеты, бронирование отеля, подтверждение от граждан Украины, что к ним едут в гости, и другая информация.

Напомним, после провокации украинских кораблей ВМС в Черном море власти Незалежной ввели военное положение в 10 областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории сроком на 30 дней. В действие оно вступило 29 ноября, вероятно, закончиться спецрежим должен 26 декабря. Но из-за катавасии с его одобрением в Верховной раде, подписанием президентом Петром Порошенко и публикацией точную дату в Незалежной не знает никто.

На фоне введения ВП Киев ограничил въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, а также другим иностранцам.