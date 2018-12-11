На Украине нашли замену задержанным катерам

Моряки получат новенькие судна

Потеря двух боевых катеров и буксира в Керченском проливе не должна сильно расстраивать украинских моряков. Как пишет "Украинский военный портал", в будущем году ВМС страны получат сразу четыре боевых корабля "Кентавр" и "Гюрза-М".

К слову, "Бердянск" и "Никополь", оказавшиеся на приколе в "Керчи", как раз принадлежат проекту "Гюрза-М". Сообщается, что на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком" уже строят быстрыми темпами один такой катер и подписан контракт на строительство еще одного. В составе ВМС Украины сейчас шесть катеров "Гюрза-М", два из них задержаны ФСБ России.

Также украинское издание упоминает контракты на два десантно-штурмовых катера "Кентавр", вооруженных двумя установками РСЗО на базе УБ8-20 и автоматическим гранатометом.

Ранее командование ВМС Украины отказало местным СМИ опубликовать приказ, по которому действовали экипажи двух катеров и буксира 25 ноября. Военные сослались на секретную информацию.