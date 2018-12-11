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Порошенко лишился всех шансов

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Крымском мосту нашли врата в ад
Мечты президента насчет Украины рухнули

Петр Порошенко дорабатывает свои последние дни в качестве лидера Незалежной. Его победа на предстоящих выборах, которые должны состояться весной 2019-го, практически полностью исключена. Даже если Порошенко удастся пройти во второй тур, то, согласно соцопросу, все возможные соперники обойдут его.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование и выяснил, что украинцы устали от того, что Порошенко ведет их в бездну. По данным опроса, действующий президент Украины во втором туре проиграет лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (11,8% против 23,4% голосов).

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Если во втором туре гонки останутся Порошенко и лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, то результаты выборов будут 15,3% против 19%. Любопытно, что между Тимошенко и Бойко жители Незалежной отдают предпочтение главе "Батькивщины".

Проиграет Порошенко и музыканту Святославу Вакарчуку, и шоумену Владимиру Зеленскому.

В ходе исследования специалисты опросили 2 тысячи украинцев из 110 населенных пунктов страны. При этом погрешность выборки совсем мала. 

Полина ИВАНОВА
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