Киев засекретил инцидент в Керченском проливе

Военные не раскрыли путь следования кораблей даже своим

Командование ВМС Украины отказалось опубликовать данные о маршруте украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября, экипажи которых были задержаны ФСБ РФ за незаконное пересечение государственной границы.

Как передает агентство "Украинские новости", в ответ на запрос прислать приказ, Минобороны страны отказалось, ссылаясь на военную тайну.

"Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны", – написано в документе, подписанном Командующим ВМСУ адмиралом Игорем Воронченко.



