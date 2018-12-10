Киев засекретил инцидент в Керченском проливе

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Командование ВМС Украины отказалось опубликовать данные о маршруте украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября, экипажи которых были задержаны ФСБ РФ за незаконное пересечение государственной границы.
Как передает агентство "Украинские новости", в ответ на запрос прислать приказ, Минобороны страны отказалось, ссылаясь на военную тайну.
"Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны", – написано в документе, подписанном Командующим ВМСУ адмиралом Игорем Воронченко.
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