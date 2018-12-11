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Украина нарушает международные соглашения ради задержанных моряков

Фото: www.globallookpress.com
Киев манипулирует ЕСПЧ, чтобы достичь собственных политических целей

Минюст России обеспокоен тем, что Незалежная пользуется невнимательностью и хорошим расположением к себе Европейского суда по правам человека, сотрудники которого, похоже, только рады помочь украинцам. Киев подготовил ходатайство о защите своих военнослужащих, основанное на "спекуляциях и домыслах", при этом не предоставил формуляр жалобы и не исчерпал все средства правовой защиты.

Российское ведомство отправило в ЕСПЧ соответствующий документ, в котором содержится ответ нашей страны о задержании украинских моряков. В Минюсте особо отметили в своем послании, что Незалежная не предоставила доказательства в свою пользу в обращении к ЕСПЧ.

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При этом суд принял ходатайство, не проверив документы на соответствие всем требованиям и не проанализировав данные об инциденте в Керченском проливе, которые есть в открытом доступе.

Как сообщает издание "КоммерсантЪ", Минюст в своем послании указал, что украинских моряков арестовали по ч.3. ст. 322 УК РФ за незаконное пресечение границы страны, а также отправили в СИЗО по решению суда. При этом ЕСПЧ знает, где именно содержатся военнослужащие Незалежной, что им оказывается юридическая помощь, а раненым морякам – медицинская. Более того, к украинцам пускают омбудсменов по правам человека.

Три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России в Черном море 25 ноября. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых арестовали до 25 января 2019-го. Москва считает, что Киев устроил провокацию. Как напоминает агентство РИА ФАН, Незалежная обвиняет Россию в агрессии.

По мнению украинских властей, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Киев отправил ходатайство в ЕСПЧ о защите моряков 28 ноября. 

Полина ИВАНОВА
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