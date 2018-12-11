Украинцы требуют от Порошенко отчета о провокации в Черном море

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Население Украины желает знать, каковы были реальные цели кораблей ВМСУ, пытавшихся без разрешения Москвы пройти под Крымским мостом из Черного в Азовское море. Соответствующая петиция появилась сегодня на сайте президента страны.
Автор обращения считает, что инцидент, произошедший 25 ноября в Керченском проливе аккурат в преддверии начала предвыборной президентской гонки в Незалежной, "очень удивителен". Он заметил, что "никогда ранее до этого случая" в Азово-Черноморской акватории подобных ситуаций не было.
"Именно то, что случилось это накануне старта предвыборной кампании, и стало причиной введения на Украине военного положения, вызывает очень много вопросов. А не является ли это провокацией со стороны действующей власти ради влияния на гражданскую мысль?" – написал некто Александр Гоков (надеемся, к нему СБУ не заявится).
Посмотрим, сколько украинцев заинтересованы получить ответ у Генштаба ВСУ и лично верховного главнокомандующего Петра Порошенко.
Накануне стало известно, что руководство Военно-морских сил Украины запретило публиковать в открытом доступе документы, где раскрывается путь следования двух артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск" и рейдового буксира "Яны Капу" через Керченский пролив 25 ноября. Запрос посылало агентство "Украинские новости" в ВМСУ. В ответе, подписанном командующим Военно-морскими силами адмиралом Игорем Воронченко, говорилось о том, что эта информация является гостайной.
В свою очередь российские силовики, проведя обыск задержанных судов, обнаружили документы, из которых следует, что украинские моряки должны были скрытно подойти к Крымскому мосту.
Напомним, что сейчас все 24 военнослужащих из Незалежной находятся в двух московских СИЗО. Во вторник, 11 декабря, российская сторона уведомила Европейский суд по правам человека о местонахождении украинцев, наличии у них доступа к юридической помощи и нетяжелых ранениях, которые получили три моряка в ходе их задержания Погранслужбой РФ.
Также сегодня российский адвокат Николай Полозов, представляющий интересы командира группы нарушителей, капитана "Бердянска" Дениса Гриценко, сообщил после встречи с ним, что тот "не признает свою вину и преступником себя не считает". Украинец назвал себя "военнопленным и отказался от дачи каких-либо показаний" на допросе.
Адвокат заявил, что Гриценко осуществлял общее командование судами ВМСУ, пересекшими незаконно российскую госграницу в Черном море.
"На мой вопрос Денис сказал, что в Крыму, при задержании, к нему силу не применяли. Также не было применено силы и со стороны спецназа, который этапировал. В Москве, сказал он, также давления не оказывается, относятся уважительно", – сказал "Интерфаксу" Полозов.
У себя в Facebook защитник обещал большую пресс-конференцию в ближайший понедельник.
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