Украина придумала "наказания" для РФ за собственную провокацию в Керченском проливе

Киев предложил Брюсселю несколько вариантов санкций в отношении Москвы из-за инцидента с украинскими военными кораблями, которые нарушили российскую госграницу 25 ноября в Черном море, пытаясь без разрешения Погранслужбы России пройти в Керченский пролив в направлении Крымского моста. О "креативных" мерах рассказал министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин после сегодняшнего заседания Совета ЕС, куда он был специально приглашен.

"Предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций. Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции", – цитирует пана Климкина "Европейская правда".

Министр добавил, что данные рестрикции требуют "более детального обсуждения".

По его словам, ряд европейских коллег выразили поддержку Киеву (пан Климкин не назвал их), однако другие заявили о необходимости обсудить тему санкций с правительствами их стран.

Украинец подчеркнул, что ограничения не будут приняты скоро, а сами власти Незалежной жаждут двух типов "наказания" Москвы.

"Первое – это санкции, которые бы почувствовала Россия, и над этими санкциями будем работать", – сказал министр. Что он имел в виду, неизвестно. Вероятно, что-то почувствовать должны все россияне, поскольку второй "тип" мер относится к персоналиям, то есть российским военным, остановившим беспредел в Черном море, который устроили под руководством официального Киева моряки ВМСУ и сотрудники СБУ, присутствовавшие на украинских кораблях.

На прошлой неделе, в преддверии заседания в Брюсселе, пан Климкин сообщил, что "лучшей санкцией" в адрес России стала бы остановка строительства газопровода "Северный поток – 2". В этом Незалежную активно поддерживает Вашингтон. Сегодня из-за океана европейцам снова послали привет. Устами помощника госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсиса Фэннона США призвали Евросоюз выйти из проекта "СП-2".

Судя по всему, в данном вопросе Вашингтон спелся с Киевом. Причем интересы обоих одинаковые – деньги. Американцы хотят втюхать европейцам свой газ, который обойдется им дороже российского, а украинцы боятся потерять свой кусок пирога, на котором зиждется их экономика, из-за возможной "смерти" транзита нашего топлива.

