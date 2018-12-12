ЕС определился со сроком антироссийских санкций

Решение будет объявлено на днях

Евросоюз намерен еще полгода держать РФ в ежовых рукавицах. Об этом европейские лидеры и главы правительств ЕС будут говорить на предстоящем двухдневном саммите, который стартует уже завтра, 13 декабря.

Пакет экономических ограничений против России заканчивает свое действие 31 января. Однако Москву ожидает продолжение в виде шестимесячных санкций, предупредил высокопоставленный представитель ЕС.

"Думаю, что ключевым сообщением по России будет решение продлить санкции на шесть месяцев", – цитирует его ТАСС.

Ранее сегодня о продлении антироссийских санкций в бундестаге обмолвилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сообщила, что Германия поддерживает ограничительные меры в адрес РФ. Меркель припомнила отказ России от расширения миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив.

Напомним, Брюссель ввел свои санкции в 2014 г., сославшись на украинский конфликт и воссоединение Крыма с Россией.