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ЕС определился со сроком антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com
Решение будет объявлено на днях

Евросоюз намерен еще полгода держать РФ в ежовых рукавицах. Об этом европейские лидеры и главы правительств ЕС будут говорить на предстоящем двухдневном саммите, который стартует уже завтра, 13 декабря. 

Пакет экономических ограничений против России заканчивает свое действие 31 января. Однако Москву ожидает продолжение в виде шестимесячных санкций, предупредил высокопоставленный представитель ЕС. 

"Думаю, что ключевым сообщением по России будет решение продлить санкции на шесть месяцев", – цитирует его ТАСС. 

Ранее сегодня о продлении антироссийских санкций в бундестаге обмолвилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сообщила, что Германия поддерживает ограничительные меры в адрес РФ. Меркель припомнила отказ России от расширения миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив.

Напомним, Брюссель ввел свои санкции в 2014 г., сославшись на украинский конфликт и воссоединение Крыма с Россией.

Оксана ПОДТУРКИНА
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