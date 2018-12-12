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Меркель анонсировала продление санкций против России

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер Германии не намерена пересматривать отношение к ограничительным мерам

Ангела Меркель сообщила, что Берлин выступит за продление антироссийских санкций.

Кроме того, фрау канцлер обвинила Москву в отказе от расширения миссии ОБСЕ на Азовское море и Керченский пролив. Такое заявление политик сделала сегодня в бундестаге.

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"Мы пытались добиться расширения [миссии] на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила", – цитирует ее ТАСС.

За продление антироссийский санкций германская сторона выступит на саммите ЕС. По словам Меркель, немцев не устраивают "фактические претензии России на Азовское море", передает информагентство.

Напомним, срок действия ограничительных мер истекает 31 января. Санкции Евросоюз ввел в 2014 году на фоне событий на Украине и присоединения Крыма к нашей стране.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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