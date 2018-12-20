Вашингтон приготовил новую санкционную ловушку

США снимают ограничения с российских компаний, чтобы ввести их заново

Министерство финансов США приняло решение отменить ограничительные меры против компаний En+, UC Rusal и ОАО "Евросибэнерго". С одной стороны, это может послужить сигналом к отмене или смягчению санкционной политики. Однако Вашингтону ничто не мешает ввести жесткие ограничения против других юрлиц из России. Так что этот "рождественский подарок" Москве запросто может оказаться троянским конем.



Финансовое ведомство накануне вечером уведомило Конгресс о своем намерении прекратить санкции в отношении ряда российских компаний в течение 30 дней, сообщает The Bell. Сразу после открытия азиатских рынков акции UC Rusal на Гонконгской бирже подскочили примерно на 25%, впоследствии скорректировавшись до роста на 13,8%. Позитивно на это известие отреагировал и курс российской валюты.

Американские и российские эксперты сходятся во мнении, что в будущем году санкции могут частично снять и с других компаний. Сделка сможет стать "дорожной картой" для других компаний, желающих выйти из-под санкций и заявляющих о своей непричастности к незаконным действиям, считает бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Дэвид Мюррей.

По мнению бывшего сотрудника санкционного подразделения Госдепартамента Питера Харрела, соглашение является "классическим компромиссом". "Я думаю, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не осознавало, что санкции против Rusal увеличат мировые цены на алюминий на 20% за две недели. Это способствовало желанию OFAC заключить сделку, чтобы Дерипаска остался под санкциями, а Rusal – нет", – указал он.

Данное решение косвенно указывает на то, что до Вашингтона наконец-то дошло: санкции против публично торгуемых компаний сильно вредят рынку и инвесторам. По всей видимости, именно последние надавили на OFAC и добились отмены ограничений, полагает экс-глава аналитического департамента Sberbank CIB Александр Кудрин. По его словам, это может значить, что ни Сбербанк, ни ВТБ в 2019 г. не попадут в санкционные списки.

В то же время противники президента США Дональда Трампа из Демократической партии наверняка просто так это не оставят. Они могли заблокировать решение OFAC в Конгрессе, но, по всей видимости, просто не успеют сделать это в отведенный по закону 30-дневный срок – сессия заканчивается, а с января состав законодательного органа сменится.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Белому дому придется отвечать на вопросы в связи со снятием санкций с российских компаний, а конгрессмен Ллойд Доггет назвал это решение "еще одним большим подарком под рождественской елью Владимира Путина". В отместку Трампу Конгресс в будущем году может добиться резкого ужесточения санкций против РФ.

Если это произойдет, то под ограничения наверняка попадут и государственные банки. Россияне, которые обслуживаются в данных кредитных учреждениях, могут столкнуться с проблемами при валютных расчетах и зарубежных транзакциях.