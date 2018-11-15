Вашингтон добьет Москву "драконовскими" мерами

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США продолжат душить санкциями Россию из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Помощник госсекретаря Америки по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подчеркнул, что новые меры будут драконовскими.
По его словам, Вашингтону необходимо более осторожно и обдуманно подходить к вопросу о втором пакете санкций.
"Второй раунд – более драконовский. <…> И чем более драконовские опции у вас в списке, тем более осторожно надо взвешивать pro и contra, риски", – цитирует его РИА "Новости".
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что Вашингтон планирует вводить новые ограничения против Москвы раз в месяц-два, напоминает РИА ФАН.
4 марта 2018 г., в Солсбери были найдены экс-разведчик РФ Сергей Скипаль и его дочь Юлия в невменяемом состоянии. Лондон заявил, что люди были отравлены боевым токсином "Новичок" российского производства. В РФ отвергли эти голословные обвинения, однако Лондон выслал 23 российских дипломата из страны, аналогичные меры предприняли еще ряд стран. Москва ответила зеркально.
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