Британский визовый центр проморгал Боширова и Петрова

ФСБ заслало "крота" в МИД Соединенного Королевства

Подозреваемые властями Великобритании в отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов (также известны как Александр Мишкин и Анатолий Чепига) могли получить британские визы помощи сотрудников ФСБ. Якобы российские спецслужбы получили доступ к инфраструктуре визового центра TLSсontact и завербовали одного из сотрудников.

Об этом говорится в очередном расследовании вездесущих The Insider и The Bellingcat со слов того самого работника, которого ФСБ "стала принуждать к сотрудничеству, оказывая давление на его беременную жену и его мать".

По его утверждению, спецслужбы сообщили ему, что собираются отправить на берега Туманного Альбиона двух человек, для чего необходимо обеспечить "беспрепятственное получение ими виз без лишних проверок". Время действия описанных событий – весна 2016 года. По информации "крота", уже через несколько месяцев Петров и Боширов впервые появились на территории Соединенного Королевства.

"Согласно показаниям Митрофанова (имя завербованного сотрудника TLSсontact авторы расследования, само собой, изменили), ФСБ на тот момент уже имела доступ ко всем видеокамерам внутри визового центра посредством системы СОРМ-2, а также имела в своем распоряжении диаграмму внутренней компьютерной сети, которую она получила от TLS в процессе взаимодействия с этим визовым центром по вопросу о хранении персональных данных", – пишут авторы расследования.

По их данным, а-ля Митрофанов попросил убежище в США и уже смог вывести из России свою семью. При этом в статье отмечается, что "крот", узнав об отравлении в Солсбери, тут же обратился в ФБР. Однако там его информацией не заинтересовались, поскольку это не касалось Штатов. Его отправили в ЦРУ или MI6. "Митрофанов не знал, как связаться с ЦРУ, но отправил свои данные на горячую линию MI5. Ответа оттуда не пришло", – следует из материала.

Осталось узнать, кто в британском МИД все-таки проверяет данные, перед тем как выдать визу тому или иному гражданину.



Удивительно, что первыми, кто подхватил эту статью, стали следующие издания: "Новая газета", "Эхо Москвы", "Радио свобода", "Телеканал Дождь", "РБК Украина".

Напомним, что это уже не первое расследование The Insider и The Bellingcat дела "Боширова и Петрова".

