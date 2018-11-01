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Дорого заплатите: Британия угрожает России

Фото: pixabay.com
Глава Форин-офиса пообещал Москве новые проблемы

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант заявил, что Россия заплатит высокую цену, если продолжит выбранную линию поведения на международной арене. В качестве примера ее "грехов" Хант назвал присоединение Крыма, войну с Грузией и отравление Сергея Скрипаля в Солсбери.

Во время выступления в научном институте Policy Exchange сменщик Бориса Джонсона рассказал, что он разочарован тем, как себя ведет Москва в последние годы. По его словам, в 1990-е гг. возникшая на обломках СССР страна подавала надежды на то, чтобы стать частью цивилизованного мира. Однако в 2000-е внешняя политика РФ начала резко меняться.

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"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", – цитирует Ханта РИА "Новости".

Не лишний раз будет напомнить о том, что Лондон неоднократно отказывался от помощи Москвы в расследовании покушения на Сергея Скрипаля, которое произошло 4 марта в британском Солсбери. Предположительно, бывшего агента ГРУ пытались убрать с помощью боевого отравляющего вещества "Новичок". 

Лондон считает Москву причастной к попытке убить Скрипаля и даже назвал имена двух россиян, которые якобы были непосредственными исполнителями. Это Александр Петров и Руслан Боширов – агенты ГРУ по версии британской стороны.

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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