Туристов одолевает любопытство

Увидеть Лондон и жить дальше. Россияне спешат познакомиться со страной, где произошло скандально известное покушение. Так сказать, своими глазами увидеть место, где случилось чисто английское отравление.

В Британию, где пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, хлынул поток руссо туристо. Наши граждане осаждают посольство, сообщил дипломат Лори Бристоу.

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"Количество россиян, путешествующих в Британию, так же, как и число выдаваемых британских виз, растет. Это хорошо", – заключил посол Британии в России, передает РИА "Новости".

Бристоу отметил, что увеличенный турпоток – своего рода компенсация. Ведь летом, в дни чемпионата мира по футболу, жители Соединенного Королевства на время перебрались в Москву и другие российские города.

Большинство из них, отметил дипломат, впервые посетили самую большую страну в мире. По его мнению, туристическая циркуляция на руку обеим сторонам.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились в марте этого года из-за "дела Скрипаля", напоминает "360". Власти Британии без суда и следствия обвиняют в отравлении Россию, которая без конца отбивается от нападок.

Инцидент привел к обмену дипломатами и санкциями. Тот же Бристоу, к слову, заявлял ранее, что совместному расследованию не быть, пока Кремль не ответит на ряд вопросов. В диппредставительстве РФ инцидент назвали сфабрикованной провокацией.