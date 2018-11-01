Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне осаждают Британию

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Туристов одолевает любопытство

Увидеть Лондон и жить дальше. Россияне спешат познакомиться со страной, где произошло скандально известное покушение. Так сказать, своими глазами увидеть место, где случилось чисто английское отравление.

В Британию, где пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, хлынул поток руссо туристо. Наши граждане осаждают посольство, сообщил дипломат Лори Бристоу.

По теме

"Количество россиян, путешествующих в Британию, так же, как и число выдаваемых британских виз, растет. Это хорошо", – заключил посол Британии в России, передает РИА "Новости".

Бристоу отметил, что увеличенный турпоток – своего рода компенсация. Ведь летом, в дни чемпионата мира по футболу, жители Соединенного Королевства на время перебрались в Москву и другие российские города.

Большинство из них, отметил дипломат, впервые посетили самую большую страну в мире. По его мнению, туристическая циркуляция на руку обеим сторонам.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились в марте этого года из-за "дела Скрипаля", напоминает "360". Власти Британии без суда и следствия обвиняют в отравлении Россию, которая без конца отбивается от нападок.

Инцидент привел к обмену дипломатами и санкциями. Тот же Бристоу, к слову, заявлял ранее, что совместному расследованию не быть, пока Кремль не ответит на ряд вопросов. В диппредставительстве РФ инцидент назвали сфабрикованной провокацией. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль обрушится к Новому году

Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей