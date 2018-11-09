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Россию накажут за Боширова и Петрова

Фото: www.globallookpress.com
Лондон готовит новый пакет санкций по "делу Скрипалей"

Власти Великобритании пытаются уговорить страны Европы ужесточить ограничительные меры против РФ. По примеру США Соединенное Королевство замыслило внести в черный список высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ранее ГРУ).

Главным лоббистом этой идеи выступает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Он подговаривает коллег из Германии и Франции поддержать его инициативу, передает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

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"Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", – говорится в публикации. Сообщается также, что в октябре Хант обсуждал перспективы расширения антироссийских санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию.

Санкции могут быть введены в рамках согласованного ЕС режима ограничительных мер против стран, применяющих химическое оружие. Они должны коснуться "полудюжины" лиц, которые, по версии Лондона, причастны к отравлению российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Окончательный список фигурантов, как ожидается, будет опубликован в декабре. Возможно, он станет первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых в непосредственном осуществлении покушения на Скрипалей.

Предполагаемые исполнители преступления фигурируют в британских документах как граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы являются сотрудниками ГРУ. В расследовании группы Bellingcat утверждается, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки Герои России Мишкин и Чепига.

Помимо Петрова с Бошировым ожидается включение в санкционный список их прямых начальников – руководителей ГРУ. "У вас должна быть система, которая включает цепочку военных и политических руководителей, которые несут ответственность, вплоть до высшего руководства. В противном случае вы получите систему, в которой подчиненные будут отвечать вместо начальников. Никто не говорит о реальном привлечении глав государств к суду, но, если у вас нет высших военных чинов и их кураторов в политическом руководстве, такая система не заслуживает доверия", – заявил британским журналистам член комитета по иностранным делам палаты представителей Боб Сили.

Ранее руководители российской военной разведки были внесены в санкционные списки США. В их числе – глава спецслужбы Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, а также заместитель Сергей Гизунов. Кроме них, рестрикции были наложены на 12 предполагаемых офицеров ГРУ, которых Минюст США обвинил во взломе серверов Демократической партии США летом 2016 года.

Андрей ФИЛАТОВ
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