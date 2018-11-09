А-ля Скрипаль: австрийцы раскрыли личность российского шпиона

История его вербовки и работы на Москву весьма сомнительна

Экс-полковника, которого подозревают в сотрудничестве с разведкой, вывели на чистую воду. Оказывается, его завербовали еще 30 лет назад. Произошло это в иранской столице.

Секретные данные всплыли благодаря расследованию австрийских журналистов. Так, газета Kronen Zeitung утверждает, что бывший военный шпионил на Россию порядка 20 лет. Особенно "заказчика" интересовали истребители, выпускаемые фирмой Eurofighter.

Спецагент располагал примитивной техникой, которой его обеспечивала Москва, не сомневается Presse. Через незамысловатый всеволновой приемник и "сливалась" необходимая информация в закодированном виде. К слову, устройства уже в руках австрийский военных и сейчас оцениваются, рассказал глава Минобороны страны Марио Кунасек.

А сдали шпиона немецкие спецслужбы, утверждает издание Standard. Так, на след бывшего офицера вышла австрийская контрразведка.

Инцидент уже сравнивают с делом Скрипаля и называют провокацией с легкой руки третьих лиц. Такого мнения придерживается руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин. Он полагает, что российские оппоненты не могли спать спокойно, наблюдая за нормальными взаимоотношениями между Москвой и Веной.

"Самое печальное, что провокации делаются на нижайшем уровне, никто даже не заморачивается над подобием достоверности. Просто придумывается предлог для того, чтобы обвалить отношения. Так и в этом случае", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, технические возможности российской оборонки настолько шагнули вперед, что "этот дедушка ничего знать не мог априори".

"Ничего нового – а-ля "Скрипали". Мы Австрию не рассматривали как врага, мы – за добрососедские отношения, поэтому разведывательной активности РФ там априори не может быть. Если бы речь шла о стране, которая нам угрожает, то тогда можно было бы понять разведывательную активность. А здесь-то зачем?" – недоумевал Жилин.

Напомним, сегодня канцлер государства Себастьян Курц объявил, что бывший полковник вооруженных сил Австрии подозревается в работе на российскую разведку. Он якобы занимался шпионажем на протяжении 20 лет.

В связи с этим на ковер был вызван временный поверенный в делах России в Австрии. А министр иностранных дел страны Карин Кнайсль пренебрегла поездкой в Москву, которая была запланирована на начало декабря.

При этом ее российскому коллеге Сергею Лаврову ничего не было известно об инциденте. "Я только что узнал об этом и, действительно, эта информация меня разочаровала", – признался министр, передает РИА "Новости".

По этому поводу во внешнеполитическое ведомство РФ приглашен посол Австрии.