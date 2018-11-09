Москву и Эр-Рияд обвинили в непрофессионализме

В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве Королевства в Стамбуле, оказывается, есть много общего. И прежде всего то, что преступники в обоих случаях не особо скрывали свою причастность к нападениям, а целью инцидентов являлось страшное послание диссидентам.

К такому гениальному выводу пришел колумнист американской газеты The Wall Street Journal Гэри Шмитт.

По его мнению, оба происшествия были плохо организованы и исполнены, в результате чего "мгновенно привлекли внимание всего мира к правительствам в Москве и Эр-Рияде".

Автора поразил факт такого неумелого планирования отравления бывшего шпиона Скрипаля, совершенного якобы сотрудниками российской спецслужбы. Данное умозаключение он делает на основании того, что лица двух россиян попали в объективы камер видеонаблюдения в Великобритании.

Между тем журналист не снимает вины в произошедшем в Солсбери и Стамбуле с властей США, Соединенного Королевства и их союзников, которые слабо реагировали на инциденты.

Жаль, что колумнист, сравнивая эти два происшествия, не удосужился осветить стремительные санкции в адрес России от целого ряда западных стран на фоне недоказанности причастности Москвы к якобы отравлению Скрипалей (напомним, Лондон наотрез отказывается предоставлять данные расследования РФ, не допускает наших дипломатов ни к экс-шпиону, ни к его дочери Юлии, показав единожды общественности ее заявление на видеозаписи). И невразумительное бормотание из Вашингтона и ряда европейских лидеров о возможном наказании Саудовской Аравии. Когда-нибудь.

Напомним, Скрипали были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании в химатаке очень быстро обвинили Москву и в тот же месяце выслали из страны несколько десятков российских дипломатов. Позже за британцами последовали некоторые европейцы, США, Канада и другие.

Убийство Хашукджи произошло 2 октября, когда журналист отправился в посольство Саудовской Аравии для оформления документов на развод. В дипмиссии пытались скрыть факт исчезновения мужчины на своей территории, однако спустя почти три недели Эр-Рияд признал смерть Хашукджи именно в посольстве.

Реакцию президента США Дональда Трампа на это преступление весьма красноречиво описала журналистка той же The Wall Street Journal Ребекка Боллхаус у себя в Twitter. Она обратила внимание, что глава Белого дома все время уходит от ответа на вопрос, лежит ли убийство журналиста на совести руководства Саудовской Аравии.

"13 октября он сказал: "Нам нужно определиться". 22 октября: "Мы узнаем очень скоро". 23 октября: "Мы во всем разберемся за короткий промежуток времени", – написала она 7 ноября.

Вероятно, американские санкции в отношении СА еще созреют нескоро, не Скрипали же.

