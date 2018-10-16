​​Саудиты закупят оружие у РФ в ответ на санкции США

Исчезновение оппозиционного журналиста может спутать все карты Эр-Рияду и Вашингтону

Саудовская Аравия может начать закупать российское оружие в ответ на санкции, которые Вашингтон может ввести против Эр-Рияда. Такую меру обдумывают в США как ответ на исчезновение в Турции саудовского оппозиционного журналиста Джамага Хашогги, которого по версии BBC убили и расчленили в стамбульском консульстве Саудовской Аравии 2 октября.

По мнению бывшего главкома Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который дал интервью телеканалу CNBS, это приведет к тому, что Саудовская Аравия начнет закупать не американское, а российское оружие. И в конечном итоге выиграют Москва и Тегеран, который "продолжит прессинг по всему региону". А Саудовская Аравия закупит не только С-400, но возможно и российские истребители или танки.

Теперь многое зависит от того, будет ли доказана причастность Эр-Рияда к исчезновении журналиста. Официального подтверждения убийства нет, турецкая полиция заявила лишь то, что Хашогги зашел в консульство и не вышел. Но по данным турецких СМИ, к исчезновению журналиста, критиковавшего официальный Эр-Рияд на страницах The Washington Post, причастны офицеры саудовской разведки.

Освещение инцидента получило широкий общественный резонанс. Британский магнат Ричард Брэнсон даже приостановил переговоры об инвестициях более чем в млрд долларов в саудовские компании группы Virgin. Задумались о санкциях и в США, хотя Трамп, прекрасно осознает, насколько тесно завязан Вашингтон с Эр-Риядом. Саудиты исторически являются одними из важнейших покупателей американского оружия, и санкции могут сильно подпортить отношения двух стран.

С самого начала Трамп действовал достаточно осторожно, отправив в Саудовскую Аравию и Турцию госсекретаря Майка Помпео, чтобы тот во всем разобрался. Он также провел телефонные переговоры с саудовским королем Салманом Аль Саудом. Последний, конечно, отрицал причастность королевства к исчезновению журналиста, и Трамп даже высказал предположение, что, возможно, действовал "убийца-одиночка".

Все это говорит о том, что США крепко подумают, прежде чем вводить санкции против Эр-Рияда. В ходе майского визита Трампа в Эр-Рияд были подписаны договоры о покупке американского оружия на сумму свыше $100 млрд, и меньше всего бывшему бизнесмену хотелось бы, чтобы сделки сорвались из-за какого-то журналиста.