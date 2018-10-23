Турки нашли тело саудовского журналиста

Теперь Эр-Рияду грозят санкции

Турецкая полиция все-таки нашла тело оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которого, по версии СМИ, убили в резиденции генконсула Саудовской Аравии. Об этом сказал глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

"Власти нашли части тела Хашкаджи в колодце в саудовском генконсульстве", – цитирует ТАСС Перинчек.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже заявил, что Анкара поддержит международное расследование дела о резонансном убийстве под эгидой ООН или другой организации.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган между тем высказался о случившемся, передает телеграм-канал RT. Он уверен, что журналиста убили в консульстве.

"Мы точно знаем, что Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии", – заявил президент. По его словам, после совершения преступления некий человек оделся в одежду Хашукджи, надел накладную бороду, выдавая себя за него. А затем покинул Турцию и направился в Эр-Рияд.

"Я обращаюсь к королю Саудовской Аравии: группа из 15 человек совершила преступление в Стамбуле, и я хочу, чтобы судили их в Стамбуле, хотя решение будет принимать Саудовская Аравия", – цитирует Эрдогана телеканал "360".





