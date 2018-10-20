Журналист Хашукджи погиб в консульстве Турции из-за драки

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Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб сообщил, что журналист Джамаль Хашукджи действительно погиб в консульстве в Стамбуле.
По его словам, журналист поссорился с людьми, которых встретил внутри здания. В результате драки он умер, передает РИА "Новости".
Джамаль Хашукджи пропал 2 октября. Он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше оттуда не вышел.
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