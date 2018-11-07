Вашингтон примет новые ограничительные меры против Москвы, из-за которых пострадают торговые отношения

Госдепартамент США готов пойти на такой шаг из-за закона о химическом оружии, который предполагает подобные рестрикции в ответ на невыполнение требований властей. Россия же не предоставила США доказательства того, что отечественные спецслужбы не использовали боевые отравляющие вещества при инциденте в Солсбери, когда пострадали Сергей и Юлия Скрипаль.

Эти санкции второй волны предусматривают сокращение дипломатических отношений и уменьшение торговых связей, например, фактический запрет любого экспорта американских товаров в Россию, кроме продовольствия. Как объяснила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, в ближайшее время Госдеп обратится к Конгрессу, который решит, что делать дальше.

"Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия, который требует от нас введения дополнительных санкций", – цитирует Нойерт агентство ТАСС.

В конце августа США ввели первый пакет санкций из-за "дела Скрипалей", запретив ввозить в Россию продукцию двойного назначения, сделав ряд исключений. Согласно закону вторую волну мер можно принимать спустя три месяца после первой части рестрикций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила о том, что Москва не будет отвечать на "нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО" требования Вашингтона.

По информации портала URA.RU, многие крупные российские компании опасаются введения новых санкций. Они полагают, что ограничительные меры приведут к сокращению поставок в Россию товаров и технологий, а также к еще большему ослаблению рубля.

Предположительно, Сергей и Юлия Скрипаль уже умерли, а их смерть тщательно скрывают. После отравления бывший сотрудник ГРУ перестал выходить на связь. Британская сторона до сих пор не предоставила доказательства того, что Скрипали живы. Существует теория о том, что скоро Лондон сообщит о смерти Сергея и Юлии. Предпосылки к этому уже есть: в британской прессе зачем-то продвигают тему о том, что россиянам так хорошо в Великобритании, что они ни за что не переедут в более спокойную страну.