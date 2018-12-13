Если бы не Запад, российская валюта стоила бы гораздо больше

Ограничительные меры, принятые Вашингтоном и Брюсселем против нашей страны, подорвали устойчивость российской валюты. Несмотря на заявления о том, что санкции только помогают отечественной экономике, на самом деле это совсем не так. Об этом заявила заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.



Если бы не санкционное давление, доллар стоил бы всего лишь 45 рублей, а евро – около 51-52 рублей, написала Мильчакова в статье для "Российской газеты". По ее словам, такая ситуация на валютном рынке складывалась бы даже на фоне подешевевшей нефти.

В настоящий момент, по данным Московской биржи, американская валюта стоит 66,38 рубля за единицу (за вчерашний день она поднялась в цене на 3 копейки), а курс единой европейской валюты составляет 75,53 рубля, что на 38 копеек больше, чем днем ранее. Таким образом, если подсчеты Мильчаковой верны, то доллар и евро переоценены больше чем на 20 рублей. Таков суммарный эффект рестрикций, которые вводились в отношении российских физических и юридических лиц с 2014 года.

Если же не принимать в расчет санкции, введенные только в этом году, "россиянин" бы дорос до 60-62 рублей за $1 и 70-72 рублей за 1 евро. А если из этого вычесть валютные интервенции Минфина, который скупает доллары для пополнения резервов в соответствии с бюджетным правилом, то доллар и вовсе бы стоил 55 рублей, а евро – ниже 70 рублей.

В нынешней ситуации курс рубля может заметно ослабнуть во второй половине декабря. Это случится, если 19 декабря Федеральная резервная система США повысит процентную ставку. Негативное влияние, по мнению аналитика, могут оказать и новые вероятные санкции Вашингтона.

"Если США в декабре не введут новых антироссийских санкций, а вероятность этого достаточно высока, это будет позитивом для курса рубля до конца декабря", – подчеркнула Мильчакова.

По ее оценкам, к Новому году курс доллара будет находиться в диапазоне 65,6-67,2 рубля за единицу, а курс евро – между 74,7 и 76,5 рубля.

Ранее аналитики говорили о том, что самое серьезное влияние американские санкции могут оказать на рубль в начале 2019 года. На это время Конгресс перенес рассмотрение вопроса о введении новых ограничений. Если они будут вводиться по жесткому сценарию – например, с запретом на покупку госдолга России или с отключением российских банков от системы SWIFT, – то рубль ждет неминуемая катастрофа.