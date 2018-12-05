Доллар вырастет под Новый год

Праздничный шопинг обрушит российскую валюту

Предпраздничное повышение спроса на иностранные валюты в связи с активизацией шопинга традиционно ослабляет рубль. Не станет исключением и нынешний год. В последние предновогодние недели российская валюта может заметно потерять в цене.



В среду, 5 декабря, на Московской бирже "россиянин" медленно, но верно укрепляется к евро и не меняет своих позиций по отношению к рублю. По состоянию на 10:14 мск доллар США прибавил в цене 1 коп., до 66,83 рубля. Европейская валюта тем временем подешевела на 11 коп., опустившись до 75,69 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

Устойчивость российской валюты на данный момент обеспечивается ростом на рынке облигаций. Инвесторы проявляют активный интерес к российским ценным бумагам, а когда происходит оживление в облигациях, рубль начинает дорожать. К тому же сегодня выйдет статистика по запасам нефти, которые, по прогнозам, будут сокращаться. Следовательно, стоимость черного золота вырастет, а вместе с ней подорожает и рубль.

Благодаря хорошим новостям до конца недели российская валюта может укрепиться до 66 руб. за доллар и до 75 руб. за евро. Но затем маятник вполне может качнуться в обратную сторону.

"Многие россияне предпочитают ездить за границу на новогодние каникулы или на предновогодние распродажи. В декабре доллар и евро могут подорожать до отметок 68 и 80 рублей соответственно. Поэтому, если есть необходимость или желание покупать валюту, лучше это делать сейчас", – советует согражданам руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. Ее слова приводит "Российская газета".

Повлияют и другие факторы: данные по инфляции в РФ за ноябрь, как ожидается, будут негативными (она увеличится с 3,5% до 3,9%), а американская статистика с рынка труда, наоборот, будет позитивной. Это дополнительно ослабит рубль.

После Нового года для российской валюты может наступить белая полоса. Доллар будет ослабляться под воздействием смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Инвесторы начнут переводить капиталы из американских ценных бумаг на развивающиеся рынки, и это подстегнет рубль. С другой стороны, сдерживать рост нацвалюты будут санкционные риски.