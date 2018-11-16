Доллар дал россиянам последний шанс перед Новым годом

Дешевле, чем сейчас, он уже стоить не будет

Срочно скупать валюту советуют россиянам аналитики. Скоро "зеленый" подскочит в цене.

А пока неделя завершается на позитивной для рубля ноте – на выходных курс доллара не превысит 66 рублей. Но рано радоваться. К концу года ситуация может в корне измениться, уверены эксперты. Сейчас же разгуляться "деревянному" позволила отсрочка антироссийских санкций.

"Спекулятивно это очень хорошая новость, дающая возможность воспользоваться высокой доходностью рублевых активов", — рассказал "Газете.Ru" зампредседателя правления "Локо-Банка" Андрей Люшин.

Впрочем, еще есть надежда, что США расстанутся с мыслью о жестких санкциях после встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, полагает главный аналитик "Телетрейд Групп" Олег Богданов. Переговоры лидеров запланированы на полях саммита "G20", который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Ограничительные меры, вероятнее всего, придутся на январь-февраль будущего года, предположила замдиректора "Альпари" Анна Кокорева, пишет "Российская газета". Не исключено, что на руку рублю сыграет стартующий через 10 дней налоговый период. Чтобы заплатить налоги и спать спокойно, многие компании избавляются от валютной выручки на внутреннем рынке, стимулируя таким образом рост национальных денег.



Еще одним положительным моментом, полагает Кокорева, является стоимость черного золота. В то же время, предупреждает она, курс доллара не остановится, а будет расти. Поэтому, пока не поздно, россиянам настоятельно рекомендуется штурмовать обменники.