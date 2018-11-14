Дешевый рубль омрачит россиянам Новый год

Российская валюта попала в абсолютную зависимость от доллара

Колебания стоимости "зеленого" на ближайшее время будут полностью определять настроения инвесторов на валютном рынке. Поскольку доллар, вероятнее всего, будет укрепляться, рублю уготовано затяжное падение.



Вчера рубль после бодрого начала сессии в конце концов сдал позиции под натиском доллара и евро. На него повлияли резкое падение цен на нефть и эхо санкционной риторики.

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже доллар и евро немного дешевеют: американская валюта к 10:13 мск опустилась на 6 копеек, до 68,07 рубля, европейская – на 7 копеек, до 76,8 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. Но вероятнее всего, рубль в течение дня вновь развернется на снижение.

По словам экспертов, прочная зависимость всего и вся от курса доллара объясняется жесткой политикой Федеральной резервной системы США. Регулятор не собирается отступать от данного обещания и дальше повышать процентные ставки в этом и следующем годах. Поэтому происходит мощный переток глобальных капиталов в американские активы.

Однако курс доллара не может расти до бесконечности. Весь вопрос в том, как долго это будет продолжаться. С одной стороны, главу Федрезерва Джерома Пауэлла уже не сдерживают выборы и вероятность быть уволенным. Поэтому он настроен и дальше придерживаться намеченной стратегии, отмечает "Российская газета".

С другой стороны – быстрое укрепление доллара невыгодно президенту США Дональду Трампу. Ослабление евро на 10% с начала года на фоне усилившегося доллара свело на нет введенные в апреле Трампом против Евросоюза импортные тарифы на сталь в объеме все тех же 10%.

"Получается довольно странная ситуация: Белый дом различными способами пытается улучшить позиции США в мировой торговле, а Федрезерв на этом фоне работает в прямо противоположном направлении", – говорит эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

При дальнейшем росте долларовых котировок курс американской валюты приблизится к 75 рублям за единицу. Такой поворот негативно скажется на темпах инфляции в России.

Базовые продукты потребительской корзины вряд ли сильно подорожают (этому должна помешать Федеральная антимонопольная служба). Но импортные товары – сезонные овощи и фрукты, специи и алкоголь – почти наверняка могут ощутимо подняться в цене. Всплеск цен может изрядно подпортить нашим согражданам новогоднее настроение.