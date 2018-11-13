Рубль обрекли на бесконечное падение

Дорогой доллар сталкивает российскую валюту в пропасть

Американская валюта дорожает на глобальном рынке. Поэтому денежные единицы развивающихся экономик, в том числе российский рубль, находятся под колоссальным давлением. Сегодня "россиянин" удерживает свои позиции, но в обозримой перспективе его стоимость будет планомерно снижаться.



В ходе торгов на Московской бирже основные мировые валюты просели к рублю. С момента открытия биржевой сессии доллар потерял в цене 10 коп., снизившись до 67,74 рубля. Евро подешевел на 11 коп., и его стоимость упала до 76,11 руб., сообщается на сайте торговой площадки.

На поведение рубля повлияло повышение нефтяных котировок. Однако это влияние будет довольно ограниченным. Оно не сможет "компенсировать рублю нервозное ожидание новых санкций США", полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его словам, риски обновления среднесрочных максимумов доллара и евро выглядят высокими.

Глава направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба отметил, что волатильность в паре "рубль – доллар" выросла в последние дни. "Это произошло из-за удешевления нефти и санкционной риторики. Эти же факторы останутся доминирующими в ближайшие недели, причем курс доллара может достичь 69-70 рублей", – приводит мнение эксперта "Российская газета".

В последний раз российская валюта стоила столько в сентябре этого года. А больше 70 руб. за доллар не давали с марта 2016-го.

Доллар поддерживается главным образом за счет уверенных темпов роста экономики США. Замедление инвестиционной активности в экономике компенсируется более высоким ростом зарплат, показала октябрьская статистика. Американский регулятор не видит препятствий для еще одного повышения базовой ставки в декабре и трех повышений в 2019 году.

Кроме того, доллар может продолжить укрепляться на фоне европейских проблем, которые связаны с рисками банковского кризиса в Италии и отсутствием договоренностей по выходу Великобритании из Европейского союза.

"На фоне сохранения низкой привлекательности развивающихся рынков отток капитала в США должен продолжиться, что будет поддерживать позиции доллара", – заключил Евстифеев.